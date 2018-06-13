Тобольская чиновница разорила казну на полмиллиона

Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона рублей за болтливую чиновницу

Чиновница из мэрии сибирского города Тобольск наговорила по служебному телефону на полмиллиона рублей. Замглавы города Яна Зубова в 2016 году отправилась в отпуск в Таиланд и решила не ограничивать себя в телефонной связи.

Ее не смутило, что звонки заграницу стоят дорого, а все расходы лягут на городскую мэрию. Три дня своего отпуска она пользовалась мобильным интернетом по корпоративному тарифу «Мегафона» , звонила близким и отправляла смс.

Сотовый оператор выставил счёт на 759,5 тысяч рублей, однако потом сумма уменьшила до 535 тысяч рублей.

Суд обязал мэрию Тобольска выплатить этот долг, а также заплатить отплатить госпошлину в размере 13 тысяч 700 рублей.

Оспорить решение суда горадминистрация может до 5 июля. Как сообщает URA.RU, сейчас номер служебного сотового телефона недоступен.