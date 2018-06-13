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Тобольская чиновница разорила казну на полмиллиона
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Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона рублей за болтливую чиновницу 

Ридус 42 минуты назад
Фото: facebook.com
Чиновница из мэрии сибирского города Тобольск наговорила по служебному телефону на полмиллиона рублей. Замглавы города Яна Зубова в 2016 году отправилась в отпуск в Таиланд и решила не ограничивать себя в телефонной связи.
Ее не смутило, что звонки заграницу стоят дорого, а все расходы лягут на городскую мэрию. Три дня своего отпуска она пользовалась мобильным интернетом по корпоративному тарифу «Мегафона», звонила близким и отправляла смс.
Сотовый оператор выставил счёт на 759,5 тысяч рублей, однако потом сумма уменьшила до 535 тысяч рублей.
Суд обязал мэрию Тобольска выплатить этот долг, а также заплатить отплатить госпошлину в размере 13 тысяч 700 рублей.
Оспорить решение суда горадминистрация может до 5 июля. Как сообщает URA.RU, сейчас номер служебного сотового телефона недоступен.
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