Названа причина отравления детей на Урале

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что источником кишечной инфекции в оздоровительном лагере "Сосновый бор", где отравились 65 человек, стали сотрудники пищеблока. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Кушвинском городском округе Свердловской области отравились 65 человек, из них 63 ребенка и двое вожатых.
"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе эпидемиологического расследования были установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока: повар, мойщица посуды, а также факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после устранения выявленных нарушений, проведения лабораторных исследований работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
8 июня дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Их госпитализировали в больницы Нижнего Тагила и города Кушва. По факту ухудшения их состояния здоровья следственное управлению СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки. Деятельность лагеря временно приостановлена до выяснения причин произошедшего.