Названа причина отравления детей на Урале

Сотрудники пищеблока лагеря на Урале, где отравились 65 человек, стали источником инфекции

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что источником кишечной инфекции в оздоровительном лагере "Сосновый бор", где отравились 65 человек, стали сотрудники пищеблока. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Кушвинском городском округе Свердловской области отравились 65 человек, из них 63 ребенка и двое вожатых.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе эпидемиологического расследования были установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока: повар, мойщица посуды, а также факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после устранения выявленных нарушений, проведения лабораторных исследований работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.