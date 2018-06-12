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Дарт Вейдер собирает деньги на новую «Звезду Смерти»: видео
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Дарт Вейдер собирает деньги на новую «Звезду Смерти»: видео 

ТК «Звезда» 12 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Австралийский Дарт Вейдер решил подзаработать на улицах Мельбурна, чтобы накопить денег на новую «Звезду Смерти».
В Сети появилось видео, на котором уличный музыкант в костюме Дарт Вейдера играл на гитаре, собирая со зрителей деньги на некую миссию.
Музыкант в австралийском городе Мельбурн с табличкой: «Нужны деньги на новую „Звезду Смерти“» исполнил композицию на гитаре. Все это успел запечатлеть один из очевидцев. Пользователи Facebook оценили чувство юмора уличного музыканта.
Дарт Вейдер — персонаж фильмов серии «Звездные войны», это Энакин Скайуокер, перешедший на темную сторону Силы, отец Люка Скайуокера и Леи Органы. «Звезда Смерти» — это вымушленная космическая станция, оснащенная сверхмощным энергетическим лазерным оружием чрезвычайно разрушительной силы.
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