Дарт Вейдер собирает деньги на новую «Звезду Смерти»: видео

Австралийский Дарт Вейдер решил подзаработать на улицах Мельбурна, чтобы накопить денег на новую «Звезду Смерти».

В Сети появилось видео, на котором уличный музыкант в костюме Дарт Вейдера играл на гитаре, собирая со зрителей деньги на некую миссию.

Музыкант в австралийском городе Мельбурн с табличкой: «Нужны деньги на новую „Звезду Смерти“» исполнил композицию на гитаре. Все это успел запечатлеть один из очевидцев. Пользователи Facebook оценили чувство юмора уличного музыканта.

Дарт Вейдер — персонаж фильмов серии «Звездные войны», это Энакин Скайуокер, перешедший на темную сторону Силы, отец Люка Скайуокера и Леи Органы. «Звезда Смерти» — это вымушленная космическая станция, оснащенная сверхмощным энергетическим лазерным оружием чрезвычайно разрушительной силы.