«Им не спрятаться от правосудия»

В конце марта российские следователи объявили в международный розыск пранкера Евгения Вольнова , который распространял слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Вольнов до сих пор проживает на Украине : из политических соображений выдавать его никто не собирается. Однако случай пранкера — скорее исключение из правил: за последние пять лет в Россию вернули 270 преступников, сбежавших от правосудия за рубеж. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин выяснил, как сегодня устроен федеральный и международный розыск преступников и много ли шансов у беглецов вне закона уйти от наказания в далеких странах.

Азбука розыска

В последние годы подход к розыску подозреваемых в России серьезно изменился. Раньше главным источником информации о тех, кто скрывается от правосудия, для оперативников Уголовного розыска были собственные агенты. Однако с начала 90-х годов поиск беглецов все больше ведется техническими средствами.

— Вначале появились компьютерные системы продажи билетов на поезда («Экспресс») и самолеты («Сирена»), — рассказывает «Ленте.ру» Иван Докторов, сотрудник специализированного подразделения по розыску подозреваемых и обвиняемых. — В них стали вносить данные разыскиваемых. Как только один из них покупает билет, информация об этом сразу же поступает инициатору розыска — и при посадке в поезд или на самолет человека задерживают. Позже удалось перевести в цифровой формат дактилоскопические карты с отпечатками всех пальцев с обеих ладоней. Сегодня вовсю создаются базы ДНК — это следующее слово в розыске.

Помимо прочего, огромную роль в работе оперативников играют проверки по номерам сотовых телефонов, профилям в соцсетях, а также поиск через известные MAC-адреса компьютеров.

— Еще 20 лет назад оперативная информация имела значение более чем в 80 процентах случаев розыска, — говорит полковник Докторов. — Львиную долю работы занимало наблюдение за возможными местами появления разыскиваемых: квартирами друзей и любовниц, любимыми ресторанами и злачными местами. Сейчас же эта работа занимает лишь 5-10 процентов, остальное — дело техники.

Вглядываясь в лица

Сегодня розыск — это гибрид обеих систем, оперативной и технической. Живой пример тому — история Вячеслава Парушенкова , участника дерзкой банды из Санкт-Петербурга . Он сумел скрыться из города и почти шесть лет не попадал в поле зрения полицейских. При этом Парушенков был совсем близко: он выехал на электричке в Ленинградскую область и завербовался в лесодобывающую артель. Вычислили его лишь при попытке позвонить сыну и поздравить того с совершеннолетием. Специалистам удалось зафиксировать место выхода в сеть телефона, с которого звонил Парушенков, а дальше розыск шел уже на земле.

Одна из самых перспективных разработок в вопросах розыска — автоматическое опознание по лицу, зафиксированному камерами видеонаблюдения. Так, 20 мая в кулуарах Петербургского экономического форума зампредседателя Сбербанка России Станислав Кузнецов сообщил, что разработанная на деньги банка система распознавания позволила за месяц задержать 42 человек, находящихся в розыске. И это только на тех четырех станциях метро, где она была установлена.

Любопытно, что еще в 2012 году аналогичная система уже была запущена на вокзалах Москвы . Правда, в то время число ошибок у нее на два порядка превышало правильные ответы, а потому на «вооружение» ее так и не приняли. Разработчики новой системы официально заявляют о ее 30-процентной ошибочности — то есть каждый третий человек, чье фото есть в базах розыска, проходит мимо камер незамеченным. Однако эта цифра вызывает серьезные сомнения у экспертов. К примеру, у всех людей, опознанных новой системой, в базах розыска были свежие эталонные фотографии. На практике такое встречается редко.

— Система розыска Сбербанка разрабатывается в первую очередь для нужд самого банка, для поиска должников, к примеру, — считает Иван Докторов. — Впрочем, есть шанс, что она будет установлена и в муниципальных системах видеонаблюдения. Понятно, что за пределами МКАД и Санкт-Петербургской КАД результаты будут незначительными, но зато в Москве и Петербурге эта система может стать хорошим подспорьем для правоохранительных органов . Конечно, при условии ее адекватной цены.

Заграничный вопрос

Бывшие республики СССР и Россия заключили договора о розыске преступников. В этом плане сотрудничество продолжается даже с Украиной, несмотря на очень непростые отношения между странами. И пусть сбежать в Незалежную для тех, кто находится в розыске, по-прежнему не очень сложно, велик шанс на выдачу оттуда преступников российским правоохранительным органам.

— За рубеж бегут не обязательно очень богатые люди: достаточно иметь близкого родственника в другой стране, который готов тебя приютить, — говорит подполковник юстиции Елена Лукина, следователь по особо важным делам. — Но если преступление беглеца не политическое, а доказательства его вины железные, то экстрадиция в конце концов состоится при любой погоде. Единственное исключение — Великобритания : за последние годы с туманного Альбиона не было выдано ни одного человека.

Действительно, Великобритания практически всегда отказывает России в возврате преступников — и это касается не только Бориса Березовского . По мнению российских экспертов, причина — в политике руководства Соединенного Королевства. Впрочем, сами английские юристы утверждают, что основы юриспруденции у двух стран разные, как и оценка доказательств, а значит все дело в юридических тонкостях.

Между тем, доказательства в отношении некоторых беглецов в Великобританию вполне соответствуют стандартам английского правосудия. Это относится, к примеру, к генеральному директору «Северсталь-менеджмент» Вадиму Ларину , организовавшему систему взяток на шахтах Воркуты таким образом, что в результате погибли 36 шахтеров. Тем не менее топ-менеджер продолжает припеваючи жить неподалеку от Лондона и чувствует себя в полной безопасности.

Легендарный Интерпол

Синоним международного розыска — Интерпол, созданная еще в 1913 году международная организация уголовной полиции. Ее задачами с самого начала считалась борьба с общеуголовной и террористической преступностью, а также розыск злоумышленников, пересекавших границы. Однако работу Интерпола сильно затормозили вначале Первая, а затем — Вторая мировые войны; в полную силу система заработала только в 1953 году. СССР был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года.

Вопреки распространенному мнению, сотрудники Интерпола не бегают с пистолетами и не участвуют в погонях и перестрелках. Они координируют розыск как тех, кто сбежал из России в другие страны, так и тех, кто скрывается от правоохранительных органов в России. Сыщики международного масштаба могут в режиме реального времени получать такие данные о беглецах, как используемые ими паспорта, фотографии, дактилокарты, данные ДНК и информацию о криминальной деятельности разыскиваемых, а также сведения об их предполагаемом местонахождении и связях.

В структуре полицейской службы каждого государства, входящего в Интерпол, создаются национальные центральные бюро (НЦБ) — опорные пункты международного розыска на местах. НЦБ находятся в постоянном контакте с правоохранительными, судебными, пограничными и таможенными органами своей страны, а также с бюро других стран и Генеральным секретариатом Интерпола.

Счет на тысячи

Испания и За последние пять лет при содействии НЦБ Интерпола МВД России за рубежом было установлено 575 лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами. 516 из них задержали, 270 — выдали и депортировали в Россию. При этом больше всего отличились три страны: Германия Польша . Всего же по итогам 2017 года Россия по каналам Интерпола искала 5373 обвиняемых и осужденных; чаще всего в международный розыск объявляют за преступления против личности и в сфере экономики.

В свою очередь, в России в прошлом году Интерпол искал 1684 человека. Из них задержали 130 разыскиваемых зарубежными правоохранительными органами, а также установили местоположение еще 28, которые считались пропавшими без вести. Однако покинули Россию только 25 человек — по остальным процедура выдачи продолжается до сих пор: она требует большого числа формальностей.

Между тем даже грозный Интерпол отнюдь не всегда способен поймать того или иного беглеца. К примеру, если он сумел получить в стране пребывания статус беженца, то уже не подлежит депортации и экстрадиции по международному законодательству. Есть и другие тонкости. Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-центре МВД России, во многих странах ряд преступлений — скажем, налоговые махинации или уклонение от уплаты алиментов — не являются уголовно-наказуемыми, а значит совершивших их людей никто выдавать не станет.