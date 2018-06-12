«Им не спрятаться от правосудия» 

В конце марта российские следователи объявили в международный розыск пранкера Евгения Вольнова, который распространял слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Вольнов до сих пор проживает на Украине: из политических соображений выдавать его никто не собирается. Однако случай пранкера — скорее исключение из правил: за последние пять лет в Россию вернули 270 преступников, сбежавших от правосудия за рубеж. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин выяснил, как сегодня устроен федеральный и международный розыск преступников и много ли шансов у беглецов вне закона уйти от наказания в далеких странах.
Азбука розыска
В последние годы подход к розыску подозреваемых в России серьезно изменился. Раньше главным источником информации о тех, кто скрывается от правосудия, для оперативников Уголовного розыска были собственные агенты. Однако с начала 90-х годов поиск беглецов все больше ведется техническими средствами.
— Вначале появились компьютерные системы продажи билетов на поезда («Экспресс») и самолеты («Сирена»), — рассказывает «Ленте.ру» Иван Докторов, сотрудник специализированного подразделения по розыску подозреваемых и обвиняемых. — В них стали вносить данные разыскиваемых. Как только один из них покупает билет, информация об этом сразу же поступает инициатору розыска — и при посадке в поезд или на самолет человека задерживают. Позже удалось перевести в цифровой формат дактилоскопические карты с отпечатками всех пальцев с обеих ладоней. Сегодня вовсю создаются базы ДНК — это следующее слово в розыске.
Помимо прочего, огромную роль в работе оперативников играют проверки по номерам сотовых телефонов, профилям в соцсетях, а также поиск через известные MAC-адреса компьютеров.
— Еще 20 лет назад оперативная информация имела значение более чем в 80 процентах случаев розыска, — говорит полковник Докторов. — Львиную долю работы занимало наблюдение за возможными местами появления разыскиваемых: квартирами друзей и любовниц, любимыми ресторанами и злачными местами. Сейчас же эта работа занимает лишь 5-10 процентов, остальное — дело техники.
Вглядываясь в лица
Сегодня розыск — это гибрид обеих систем, оперативной и технической. Живой пример тому — история Вячеслава Парушенкова, участника дерзкой банды из Санкт-Петербурга. Он сумел скрыться из города и почти шесть лет не попадал в поле зрения полицейских. При этом Парушенков был совсем близко: он выехал на электричке в Ленинградскую область и завербовался в лесодобывающую артель. Вычислили его лишь при попытке позвонить сыну и поздравить того с совершеннолетием. Специалистам удалось зафиксировать место выхода в сеть телефона, с которого звонил Парушенков, а дальше розыск шел уже на земле.
Одна из самых перспективных разработок в вопросах розыска — автоматическое опознание по лицу, зафиксированному камерами видеонаблюдения. Так, 20 мая в кулуарах Петербургского экономического форума зампредседателя Сбербанка России Станислав Кузнецов сообщил, что разработанная на деньги банка система распознавания позволила за месяц задержать 42 человек, находящихся в розыске. И это только на тех четырех станциях метро, где она была установлена.
Любопытно, что еще в 2012 году аналогичная система уже была запущена на вокзалах Москвы. Правда, в то время число ошибок у нее на два порядка превышало правильные ответы, а потому на «вооружение» ее так и не приняли. Разработчики новой системы официально заявляют о ее 30-процентной ошибочности — то есть каждый третий человек, чье фото есть в базах розыска, проходит мимо камер незамеченным. Однако эта цифра вызывает серьезные сомнения у экспертов. К примеру, у всех людей, опознанных новой системой, в базах розыска были свежие эталонные фотографии. На практике такое встречается редко.
— Система розыска Сбербанка разрабатывается в первую очередь для нужд самого банка, для поиска должников, к примеру, — считает Иван Докторов. — Впрочем, есть шанс, что она будет установлена и в муниципальных системах видеонаблюдения. Понятно, что за пределами МКАД и Санкт-Петербургской КАД результаты будут незначительными, но зато в Москве и Петербурге эта система может стать хорошим подспорьем для правоохранительных органов. Конечно, при условии ее адекватной цены.
Заграничный вопрос
Бывшие республики СССР и Россия заключили договора о розыске преступников. В этом плане сотрудничество продолжается даже с Украиной, несмотря на очень непростые отношения между странами. И пусть сбежать в Незалежную для тех, кто находится в розыске, по-прежнему не очень сложно, велик шанс на выдачу оттуда преступников российским правоохранительным органам.
Так, с 2014 по 2018 год из Украины в Россию были выдворены под конвоем более 50 человек, а обратно — более ста. Конечно, это касается не всех объявленных в розыск с обеих сторон: Виктор Янукович все так же живет в России, Сергей Шойгу занимает пост министра обороны, а Арсен Аваков, Игорь Коломойский и Дмитрий Ярош спокойно обитают в своих особняках в Незалежной. Но эти исключения не распространяются на убийц и насильников, чья вина не вызывает сомнений ни у одной из сторон: политика тут неуместна.
— За рубеж бегут не обязательно очень богатые люди: достаточно иметь близкого родственника в другой стране, который готов тебя приютить, — говорит подполковник юстиции Елена Лукина, следователь по особо важным делам. — Но если преступление беглеца не политическое, а доказательства его вины железные, то экстрадиция в конце концов состоится при любой погоде. Единственное исключение — Великобритания: за последние годы с туманного Альбиона не было выдано ни одного человека.
Действительно, Великобритания практически всегда отказывает России в возврате преступников — и это касается не только Бориса Березовского. По мнению российских экспертов, причина — в политике руководства Соединенного Королевства. Впрочем, сами английские юристы утверждают, что основы юриспруденции у двух стран разные, как и оценка доказательств, а значит все дело в юридических тонкостях.
Между тем, доказательства в отношении некоторых беглецов в Великобританию вполне соответствуют стандартам английского правосудия. Это относится, к примеру, к генеральному директору «Северсталь-менеджмент» Вадиму Ларину, организовавшему систему взяток на шахтах Воркуты таким образом, что в результате погибли 36 шахтеров. Тем не менее топ-менеджер продолжает припеваючи жить неподалеку от Лондона и чувствует себя в полной безопасности.
Легендарный Интерпол
Синоним международного розыска — Интерпол, созданная еще в 1913 году международная организация уголовной полиции. Ее задачами с самого начала считалась борьба с общеуголовной и террористической преступностью, а также розыск злоумышленников, пересекавших границы. Однако работу Интерпола сильно затормозили вначале Первая, а затем — Вторая мировые войны; в полную силу система заработала только в 1953 году. СССР был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года.
Вопреки распространенному мнению, сотрудники Интерпола не бегают с пистолетами и не участвуют в погонях и перестрелках. Они координируют розыск как тех, кто сбежал из России в другие страны, так и тех, кто скрывается от правоохранительных органов в России. Сыщики международного масштаба могут в режиме реального времени получать такие данные о беглецах, как используемые ими паспорта, фотографии, дактилокарты, данные ДНК и информацию о криминальной деятельности разыскиваемых, а также сведения об их предполагаемом местонахождении и связях.
В структуре полицейской службы каждого государства, входящего в Интерпол, создаются национальные центральные бюро (НЦБ) — опорные пункты международного розыска на местах. НЦБ находятся в постоянном контакте с правоохранительными, судебными, пограничными и таможенными органами своей страны, а также с бюро других стран и Генеральным секретариатом Интерпола.
Счет на тысячи
За последние пять лет при содействии НЦБ Интерпола МВД России за рубежом было установлено 575 лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами. 516 из них задержали, 270 — выдали и депортировали в Россию. При этом больше всего отличились три страны: Германия, Испания и Польша. Всего же по итогам 2017 года Россия по каналам Интерпола искала 5373 обвиняемых и осужденных; чаще всего в международный розыск объявляют за преступления против личности и в сфере экономики.
В свою очередь, в России в прошлом году Интерпол искал 1684 человека. Из них задержали 130 разыскиваемых зарубежными правоохранительными органами, а также установили местоположение еще 28, которые считались пропавшими без вести. Однако покинули Россию только 25 человек — по остальным процедура выдачи продолжается до сих пор: она требует большого числа формальностей.
Между тем даже грозный Интерпол отнюдь не всегда способен поймать того или иного беглеца. К примеру, если он сумел получить в стране пребывания статус беженца, то уже не подлежит депортации и экстрадиции по международному законодательству. Есть и другие тонкости. Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-центре МВД России, во многих странах ряд преступлений — скажем, налоговые махинации или уклонение от уплаты алиментов — не являются уголовно-наказуемыми, а значит совершивших их людей никто выдавать не станет.
В то же время у сыщиков российского Интерпола сложились отличные рабочие отношения с представителями целого ряда экзотических стран. Среди стран, особенно привлекательных для преступников-беглецов, — Аргентина, Венесуэла, Доминиканская Республика, Эквадор, Ямайка, Япония и Таиланд. Так что тем, кто бежит от российской Фемиды, расслабиться там вряд ли удастся.