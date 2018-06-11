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В Петербурге фургон наехал на людей
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В Ломоносове фургон въехал в толпу отдыхающих 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате наезда фургона на толпу отдыхающих на пороге пивного клуба Петродворцового района Петербурга погиб один человек, еще трое получили ранения, передает «Фонтанка».
По данным издания, 10 июня 33-летний местный житель совершил намеренный наезд на толпу отдыхающих у бара «Мотор», который находится на улице Красноармейская, 15, в городе Ломоносове. По версии следователей, около половины четвертого утра воскресенья он вышел на улицу злым и нетрезвым. Впоследствии он сел за руль своего ГАЗ, дождался, пока люди выйдут к бару, и совершил на них наезд.
В результате наезда белого фургона мужчина 37 лет скончался на месте. Также автомобиль нанес травмы 33-летнему разнорабочему, 36-летнему врачу скорой помощи и посетителю 35 лет. Последнего доставили в больницу с травмами головы, ушибами легкого, сердца и сломанным ребром.
В данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Водителя задержали на двое суток.
Ранее сообщалось, что под мостом с надписью «Газель» не проедет» в Петербурге застряла 150-я «Газель».
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