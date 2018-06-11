Избитый россиянин предупредил Грузию о последствиях

Избитый в Грузии российский парапланерист вышел из больницы

Российский парапланерист Федор Челышев, избитый в Казбегском районе Грузии местными конкурентами, выписался из больницы в понедельник, после чего рассказал журналистам о предыстории конфликта.

По его словам, местные жители приняли радикальное решение «любыми способами, в том числе насилием» занять все туристические ниши в этом районе.

Он сообщил, что противостояние продолжается почти год, местные жители выдавливают из бизнеса российских и украинских парапланеристов, а полиция до сих пор не принимала никаких мер.

«Я в Грузии уже два с половиной года. Часть местных жителей решила прибрать к рукам все сферы туристического бизнеса, в том числе полеты на параплане», — сказал Федор Челышев.

Поначалу местные жители предлагали россиянину работать с ними за определенную плату, но сейчас вовсе требуют покинуть территорию.

Он рассказал, что эта группа местных жителей неоднократно физически расправлялась с конкурентами.

Россиянин отметил, что если на курорте Гудаури продолжатся подобные конфликты, от этого в целом пострадает сфера туризма в Грузии, тем более, что у многих парапланеристов на месте нет соответствующей квалификации, что может привести к фатальным итогам.

Ранее Челышев рассказывал газете ВЗГЛЯД , почему его избили в Грузии.

Избиение Челышева произошло в субботу на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. После этого за нападение на российских парапланеристов было задержано четверо грузин. Задержание привело к тому, что в Грузии заблокировали дорогу Мцхета–Степанцминда–Ларс.