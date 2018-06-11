В жилом доме в Москве произошел взрыв

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Мосгаз опроверг сообщение о взрыве газа на юго-востоке столицы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители компании Мосгаз сообщили, что информация о взрыве бытового газа в доме на юго-востоке Москвы не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
"Бригада аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз» оперативно прибыла на место. Специалисты МОСГАЗа провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара. Все элементы системы газоснабжения в порядке", — рассказали в Мосгазе.
В ведомстве также отметили, что несущие конструкции здания, расположенного на 1-й Дубровской улице не были повреждены в результате произошедшего. На месте работают сотрудники городских экстренных служб, устанавливается причина пожара.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в доме на юго-востоке Москвы погиб человек.
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