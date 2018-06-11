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Россиянин погиб в Казахстане
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В Казахстане погиб российский турист 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский турист погиб в Алма-Атинской области Казахстана при передвижении на лодке по реке Аксу. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"Спасатели Алма-Атинской области выехали на помощь туристам в горах. Туристы — граждане Российской Федерации, восемь человек. При передвижении на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул", — рассказал Иманкулов.
Несчастный случай произошел на расстоянии 120 км от города Талдыкоргана. Сообщение о ЧП поступило после 20:00 (17:00 мск) 10 июня, спасатели незамедлительно выехали на место вызова.
"В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья. Работу спасателей осложняют сложные условия проходимости горной местности, отсутствие связи. По имеющейся на данный момент информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области", — уточнил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям.
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