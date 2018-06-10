Ещё
Водителя «скорой» жестоко избили из-за таблетки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителя «скорой» жестоко избили из-за таблетки 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Москве трое мужчин избили водителя скорой из-за того, что он отказался дать им таблетку от головной боли. Инцидент оказался снят видеорегистратором, сообщает РЕН ТВ.
Скорая приехала по вызову на улицу Яблочкова. Водитель ждал бригаду медиков, которая находилась у пациента.
Мужчины попросили у водителя таблетку, но он отказал им, сославшись на то, что не является врачом. В отместку те поцарапали автомобиль горлышком от бутылки. Водитель вышел из машины.
В ходе конфликта на него набросились на него и стали избивать. Напавшие на водителя задержаны.
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину764
Уральского подростка нашли на дне бассейна в Турции37
Япония и Россия вновь рассорились216
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»13
Россиянам придумали новую статью расходов124
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение