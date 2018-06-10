Водителя «скорой» жестоко избили из-за таблетки

Москве трое мужчин избили водителя скорой из-за того, что он отказался дать им таблетку от головной боли. Инцидент оказался снят видеорегистратором, сообщает РЕН ТВ

Скорая приехала по вызову на улицу Яблочкова. Водитель ждал бригаду медиков, которая находилась у пациента.

Мужчины попросили у водителя таблетку, но он отказал им, сославшись на то, что не является врачом. В отместку те поцарапали автомобиль горлышком от бутылки. Водитель вышел из машины.

В ходе конфликта на него набросились на него и стали избивать. Напавшие на водителя задержаны.