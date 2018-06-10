Донецк подвергся обстрелу

Западные окраины Донецка были обстреляны украинскими силовиками. ВСУ выпустили более 10 мин. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Обстрелы велись по следующим направлениям: Марьинка — Донецк, поселок Трудовские. Было выпущено три мины калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра. Военные применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.