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Донецк подвергся обстрелу
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Донецк подвергся обстрелу 

Рамблер 49 минут назад
Западные окраины Донецка были обстреляны украинскими силовиками. ВСУ выпустили более 10 мин. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК), передает РИА Новости.
Обстрелы велись по следующим направлениям: Марьинка — Донецк, поселок Трудовские. Было выпущено три мины калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра. Военные применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Утром из гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян Докучаевск.
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