«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать Бабченко»

«Я убийца Аркадия Бабченко», — смеясь представился он журналисту, с которым встретился в Киеве.

Детали они обсуждали как во время личных встреч, так и обмениваясь сообщениями.

Цымбалюк считает, что он был выбран, потому что Герман, производитель оружия, считал, что им легко манипулировать.

Если это правда, то это был плохой расчет: Цымбалюк фактически сразу отправился в Службу безопасности Украины и записал все их взаимодействия.

За несколько дней до того, как должно произойти убийство, Цымбалюк встретился с Бабченко в квартире российского журналиста.

«Оперативник [службы безопасности] познакомил нас друг с другом со словами: «Поздоровайся с потенциальным убийцей».

Затем 29 мая было инсценировано убийство.

«Я доел суп, позвонил в такси, и отправился убивать Бабченко», — рассказал он с улыбкой.

« [В квартире Бабченко] лежал на полу в луже крови, ожидая прибытия скорой помощи, и я пожелал ему крепкого здоровья, и он попросил его не смешить».

После этого Цымбалюк отправился в безопасное место, где следил за новостями об убийстве в социальных сетях.

Позже той ночью он отправил сообщение Герману, в котором сообщил, что с «паразитом покончено», и рано утром пришел ответ, что они должны встретиться.