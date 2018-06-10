«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»

В интервью корреспонденту «Би-би-си» Алексей Цымбалюк, которому поручено убить российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, рассказал, что он изначально играл в убийцу. Бывший православный священник Алексей Цымбалюк сразу сообщил Службе безопасности о заказанном убийстве.
«Я убийца Аркадия Бабченко», — смеясь представился он журналисту, с которым встретился в Киеве.
Член запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Цымбалюк предпочел не отвечать на вопрос, убивал ли он когда-нибудь. Он рассказал, что заказчик убийства Борис Герман связался с ним в начале апреля.
Детали они обсуждали как во время личных встреч, так и обмениваясь сообщениями.
Цымбалюк считает, что он был выбран, потому что Герман, производитель оружия, считал, что им легко манипулировать.
Если это правда, то это был плохой расчет: Цымбалюк фактически сразу отправился в Службу безопасности Украины и записал все их взаимодействия.
За несколько дней до того, как должно произойти убийство, Цымбалюк встретился с Бабченко в квартире российского журналиста.
«Оперативник [службы безопасности] познакомил нас друг с другом со словами: «Поздоровайся с потенциальным убийцей».
Затем 29 мая было инсценировано убийство.
«Я доел суп, позвонил в такси, и отправился убивать Бабченко», — рассказал он с улыбкой.
« [В квартире Бабченко] лежал на полу в луже крови, ожидая прибытия скорой помощи, и я пожелал ему крепкого здоровья, и он попросил его не смешить».
После этого Цымбалюк отправился в безопасное место, где следил за новостями об убийстве в социальных сетях.
Позже той ночью он отправил сообщение Герману, в котором сообщил, что с «паразитом покончено», и рано утром пришел ответ, что они должны встретиться.