В Сумах взорвали ночной клуб

СМИ: На Украине при взрыве в ночном клубе пострадали пять человек

В украинском городе Сумы в ночном клубе в результате взрыва гранаты пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек. Об этом сообщает местное издание «Данкор».

Отмечается, что, по непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников ночного клуба.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области заявили, что в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе одна девушка.

При этом начальник городского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что от взрыва гранаты РГД-5 пострадали семь человек.

Возможного подозреваемого — мужчину 1990 года рождения — задержали сотрудники полиции и службы охраны ночного клуба.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ивано-Франковской области военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта.