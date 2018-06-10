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В Сумах взорвали ночной клуб
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СМИ: На Украине при взрыве в ночном клубе пострадали пять человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В украинском городе Сумы в ночном клубе в результате взрыва гранаты пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек. Об этом сообщает местное издание «Данкор».
Отмечается, что, по непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников ночного клуба.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области заявили, что в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе одна девушка.
При этом начальник городского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что от взрыва гранаты РГД-5 пострадали семь человек.
Возможного подозреваемого — мужчину 1990 года рождения — задержали сотрудники полиции и службы охраны ночного клуба.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Ивано-Франковской области военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта.
RT на русском: последние новости
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