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Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Японии
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Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Японии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Пассажирский самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Сендай (остров Хонсю). Причиной инцидента стала неисправность двигателя воздушного судна.
На борту лайнера бюджетной авиакомпании Peach Aviation находились 150 пассажиров и членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.
По плану самолет и направлялся в Сендай из аэропорта Кансай на юго-западе Хонсю, однако из-за возникших проблем с левым двигателем приземлился вне графика. Аэропорт временно закрывал одну из взлетно-посадочных полос.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
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