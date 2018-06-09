Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа местных жителей

В соцсети появились сообщения о том, что в субботу на горнолыжном курорте Гудаури около 30 человек избили российского парапланериста и повредили его автомобиль.

«Сегодня в Гудаури, на старте, откуда летают на парапланах, произошла трагедия. 30 человек местных жителей, под соусом «это моя земля, уезжай домой», избили почти до смерти русского пилота Челышева Федора. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу», — написал Радик Мамедов в Facebook.

По его словам, пилоту параплана сломали нос, у него зафиксировано тяжелое сотрясение мозга.

Также Челышеву повредили автомобиль. «Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Угрозы и мат продолжались. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных», — отметил Мамедов.