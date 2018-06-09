Оплошавшие нефтяники спилили деревья и воткнули стволы обратно

Под Сургутом нефтяники при обустройстве месторождения незаконно срубили деревья и, чтобы скрыть оплошность, воткнули их на место. Об этом свидетельствует решение суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«При обследование лесного участка должностными лицами Природнадзора Югры, 21 июля 2017 года был зафиксирован факт осуществления работ, выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев путем втыкания стволов спиленных деревьев в грунт», — говорится в материалах дела.

Выяснилось, что нефтяники срубили деревья на участке, который не передавался в аренду ни одной из компаний.