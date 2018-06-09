Десять россиян унесло в море в Черногории

Десять туристов из России унесло ветром в открытое море в Черногории . Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.

По словам директора Черногорской морской службы безопасности Сафета Кочана, инцидент произошел утром 8 июня рядом с городом Бар, где россияне катались на досках для серфинга в море. Их начало уносить ветром далеко от берега, и местные жители вызвали спасательную бригаду. После чего за молодыми людьми был срочно направлен катер с помощью.

Все россияне были доставлены на берег, никто из них не пострадал.