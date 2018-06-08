Мощный взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром

Пожар в одном из частных домов на хуторе Ленина в Краснодарском крае привел к мощному взрыву — нагрева не выдержал находившийся в помещении газовый баллон. Местные жители записали громкий хлопок на видео.

ЧП произошло около полудня в пятницу, 8 июня. По предварительным данным, первым загорелся установленный на даче генератор, после чего пламя быстро охватило весь дом. Еще до приезда пожарных прогремел взрыв, причем такой силы, что оказавшихся рядом жителей оглушило на несколько секунд.

Информации о пострадавших не поступало.