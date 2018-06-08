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Дорожный конфликт обернулся стрельбой
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Небольшая авария обернулась стрельбой на МКАД 

Вести.Ru 1 час назад
Водитель Nissan Patrol с дагестанскими номерами ранил из травматического пистолета владельца легковушки, который отказался уступить ему дорогу на МКАД. Камера регистратора запечатлела момент аварии.
Дорожный конфликт произошел в 13:40 в минувший четверг, 7 июня, на 47-м километре МКАД, перед съездом на Боровское шоссе. На кадрах видно, как двигавшийся по крайней полосе водитель рамного внедорожника нагоняет автора записи и резко сдает влево, задевая его машину, а потом повторяет этот же маневр, но на сей раз удар получается сильнее.
Пока мужчина осматривал повреждения, появившийся водитель Nissan с номером E444СТ 05 сел за руль его автомобиля.
"Сядь сюда! Сюда сядь! Я тебе сейчас лицо сломаю", — пригрозил он.
Судя по всему, его оппонент не послушался, поскольку 22-летний уроженец Дагестана пустил в ход травматический пистолет "Оса". Первоначально сообщалось о том, что пострадавший получил травмы головы и руки, но на деле стрелок промахнулся, так что владельца легковушки задело по касательной, в области ребер. После обработки раны он отправился в полицию писать заявление.
Информации о задержании подозреваемого не поступало.
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