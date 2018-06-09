Из детского лагеря госпитализировали 64 ребенка

В СК рассказали, чем могли отравиться дети в лагере на Урале

По данным региональной прокуратуры, в больницы были доставлены 64 человека, двое из которых — вожатые. У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние всех пострадавших — удовлетворительное.

"Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СК опрашиваются представители администрации лагеря", — сказали в СУСК РФ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что состояние ухудшилось у 64 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у двух вожатых в возрасте 18 лет.

Региональная прокуратура ранее организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установления причин возможного заболевания.

СУСК РФ по Свердловской области также организовал проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".