Маршрутка попала под обстрел в ЛНР

Маршрутка попала под обстрел в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Голубовское, пострадали шесть человек, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"Седьмого июня 2018 года в 10.30 (совпадает с мск) в результате минометного обстрела (пять мин калибра 82 миллиметра) населенного пункта Голубовское в районе улице Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса. Пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу", — сообщили представители ЛНР в своем Telegram-канале.