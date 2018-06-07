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Маршрутка попала под обстрел в ЛНР
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В ЛНР обстреляли маршрутку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Маршрутка попала под обстрел в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Голубовское, пострадали шесть человек, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"Седьмого июня 2018 года в 10.30 (совпадает с мск) в результате минометного обстрела (пять мин калибра 82 миллиметра) населенного пункта Голубовское в районе улице Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса. Пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу", — сообщили представители ЛНР в своем Telegram-канале.
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Комментарии1  Ещё 15 источников 
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