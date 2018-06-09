По делу об убийстве подростков в Тбилиси задержали экс-прокурора Грузии

Бывший сотрудник Главной прокуратуры Грузии Мирза Субелиани задержан в субботу в Тбилиси в ходе расследования дела об убийстве в столице 1 декабря 2017 года двух школьников. Об этом сообщила на брифинге замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили.

Бывшему прокурору Субелиани предъявлено обвинение в "несообщении о преступлении". На этой неделе экс-прокурор дважды находился на допросе в МВД , последний из которых продлился девять часов, отметила она.

Мирза Субелиани покинул занимаемую в Главпрокуратуре должность через три дня после убийства — 4 декабря 2017 года.

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе.

Отец последнего инициировал масштабную акцию протеста с требованием отставки правительства Грузии, которая продлилась в центре Тбилиси пять дней. По инициативе премьер-министра страны дело об убийстве передано для расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария. Расследованием дела также занимается временная следственная комиссия парламента Грузии, начавшая работу в пятницу.