Пол и потолок обрушились в «Пятерочке» 

Пол и потолок казанской «Пятерочки» рухнули одновременно, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Канал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая установлена внутри торговой точки. На кадрах видно, как без какой-либо внешней причины проседает участок пола длиной примерно 10 метров. При этом, судя по видеозаписи, в этот момент в магазине находились покупатели, двое из которых во время обрушения были совсем неподалеку.
По информации Life, инцидент произошел в «Пятерочке», расположенной на улице Дежнева, а рухнул не только пол ее торгового зала, но и потолок подсобки. Портал отмечает, что в результате ЧП не пострадали ни покупатели, ни сотрудники магазина.
Во второй половине мая потолок обрушился в школе №2 города Ступино Московской области. Тогда также никто не пострадал, однако этот инцидент стал поводом для доследственной проверки подмосковного управления Следственного комитета, о результатах которой пока не сообщалось.