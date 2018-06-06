Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»

Пол и потолок казанской «Пятерочки» рухнули одновременно, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Канал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая установлена внутри торговой точки. На кадрах видно, как без какой-либо внешней причины проседает участок пола длиной примерно 10 метров. При этом, судя по видеозаписи, в этот момент в магазине находились покупатели, двое из которых во время обрушения были совсем неподалеку.

По информации Life, инцидент произошел в «Пятерочке», расположенной на улице Дежнева, а рухнул не только пол ее торгового зала, но и потолок подсобки. Портал отмечает, что в результате ЧП не пострадали ни покупатели, ни сотрудники магазина.