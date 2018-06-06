Ещё
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пол и потолок обрушились в «Пятерочке» 

Рамблер 1 час назад
Пол и потолок казанской «Пятерочки» рухнули одновременно, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Канал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая установлена внутри торговой точки. На кадрах видно, как без какой-либо внешней причины проседает участок пола длиной примерно 10 метров. При этом, судя по видеозаписи, в этот момент в магазине находились покупатели, двое из которых во время обрушения были совсем неподалеку.
По информации Life, инцидент произошел в «Пятерочке», расположенной на улице Дежнева, а рухнул не только пол ее торгового зала, но и потолок подсобки. Портал отмечает, что в результате ЧП не пострадали ни покупатели, ни сотрудники магазина.
Во второй половине мая потолок обрушился в школе №2 города Ступино Московской области. Тогда также никто не пострадал, однако этот инцидент стал поводом для доследственной проверки подмосковного управления Следственного комитета, о результатах которой пока не сообщалось.
Комментарии4  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель отказалась пускать Россию в G8288
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей24
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях124
Шойгу удивил россиян96
В Крыму ответили Ефремову127
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение