Курьер подчинился придверному коврику

Находчивый и послушный американский курьер восхитил пользователей социальных сетей. Ванесса О'Ши, проживающая в штате Техас, решила воспользоваться услугами службы доставки, заказав товар в интернет-магазине. Прибывший с заказом курьер обнаружил, что возле входа в дом лежит коврик с шутливой надписью «Пожалуйста, прячьте посылки от мужа». Мужчина прочитал юмористическое пожелание и сделал так, как было указано. Он оставил посылку не возле входной двери, а отнёс её за угол, где и оставил. Но вход в дом был также оборудован видеокамерой, которая и записала занятное видео с курьером. Вместе с супругом Ванесса посмотрела ролик и оценила исполнительность курьера. Когда она выложила видео на свою страницу в Facebook, комментаторы восхитились внимательностью доставщика и даже выразили пожелание найти его.