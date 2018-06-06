С комбатом «Спарты» случилась трагедия

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога («Воха»), занявший это место после смерти Моторолы, попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, вместе с Жогой ехала его девушка, она погибла. Сам ополченец попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

В группе «Инцидент Донецк» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария произошла, так как водитель Mercedes-Benz Sprinter «не убедился в безопасности маневра». Из-за этого в микроавтобус на большой скорости врезался мотоцикл.

Командир «Спарты» получил многочисленные травмы и переломы. В комментариях к посту пользователи сообщили, что погибшей девушке был 21 год.