С комбатом «Спарты» случилась трагедия 

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога («Воха»), занявший это место после смерти Моторолы, попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным канала, вместе с Жогой ехала его девушка, она погибла. Сам ополченец попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
В группе «Инцидент Донецк» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария произошла, так как водитель Mercedes-Benz Sprinter «не убедился в безопасности маневра». Из-за этого в микроавтобус на большой скорости врезался мотоцикл.
Командир «Спарты» получил многочисленные травмы и переломы. В комментариях к посту пользователи сообщили, что погибшей девушке был 21 год.
Житель Донецка Владимир Жога возглавил батальон ополченцев в 23 года, после убийства Моторолы (Арсена Павлова) в 2016 году. До этого молодой человек был заместителем Моторолы.