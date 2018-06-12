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Назван виновник трагедии на Волге
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СК назвал предположительного виновника трагедии на Волге 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Следствие считает виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, заявили в СК России.
«По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии. Последний полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.
>> Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
По поручению следствия проведено опознание всех 11 тел погибших. Назначены судмедэкспертизы, а также производится осмотр поднятого на поверхность катамарана.
«Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года», — заявили в СК.
Ранее начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов заявил, что в крови капитана катамарана обнаружен алкоголь. До этого сообщалось, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев, который до этого был приговорен к четырем годам лишения свободы за действия сексуального характера и стрельбу на берегу Дона.
Напомним, 11 июня при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибло 11 человек. Еще пять пострадали, трое из них находятся в больнице.
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