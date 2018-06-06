Американская селебрити оказалась российской аферисткой

По данным издания, Сорокина начала брать кредиты, а потом обзавелась богатыми друзьями. У них девушка часто брала деньги на такси и оставалась пожить, обещая платить за жилье, но не делала этого.

25-летняя консьержка отеля 11 Howard Нефф Дэвис рассказала изданию, что Сорокина-Делви около месяца прожила в ее гостинице. Россиянка подружилась с Дэвис, расспрашивала ее о лучших заведениях Нью-Йорка, а за советы давала консьержке по сто долларов.

Сорокина то представлялась дочерью немецких антикваров, то рассказывала, что у ее отца бизнес, связанные с производством солнечных батарей. Некоторые сотрудники отеля сочли Сорокину «очень раздражающей». Она могла быть «странно невоспитанной для богатого человека» и грубила персоналу.

Сорокина проводила время с бизнесменами и знаменитостями, например, с актером Маколеем Калкиным. Она рассказывала о своих планах открыть клуб. Дэвис фактически стала ее секретарем, организовывая бизнес-ланчи и ужины.

Девушка «сорила деньгами», ее номер был заполнен дорогими сумками, а в перерывах между деловыми встречами она приглашала Дэвис на массаж ног, криотерапию и маникюр, причем платила за все сама.

Но Дэвис и богатые друзья Сорокиной начали замечать странности. Одного из приятелей девушка пригласила на биеннале в Венецию , но у нее не нашлось денег на отель и билеты на самолет.

Сорокина пыталась найти инвестора для открытия клуба: она просила 25 миллионов долларов, еще 25 миллионов у нее якобы уже были. Однако в апреле 2017-го девушка не смогла оплатить счет в 286 долларов в ресторане, куда она пришла с Дэвис. Бывшей консьержке пришлось оплатить его самой. Карты Сорокиной перестали принимать, позже выяснилось, что она часто уходила из ресторанов, не оплачивая счета.

В отношении Сорокиной начала расследование прокуратура . Правоохранители выяснили, что девушка с помощью махинаций смогла взять кредиты на 200 тысяч долларов и жила на эти деньги. Летом 2017-го ее арестовали в Малибу. Ей предъявили обвинения в крупных кражах, покушении на кражу и «хищении услуг». Сейчас она ожидает суда под арестом.

Анна Сорокина родилась в России в 1991 году. В 2007-м она переехала в Германию с родителями. Отец девушки был водителем грузовика и продавал кондиционеры. Родители периодически платили за аренду ее жилья и помогали ей деньгами. По их словам, дочь уверяла, что эти траты были лучшими инвестициями в ее будущее.