Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве

Украинка, снимавшаяся для местной версии журнала Playboy, попалась на проституции в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, модель Виталию Галлямову в номере столичного отеля «на живца» поймали общественники. Один из них под видом клиента передал ей 20 тысяч рублей, которые она требовала за услуги сексуального характера, и заснял это на видео.

Впрочем, Галлямова, не знавшая о том, что стала его героиней, заявила прибывшим полицейским, что в гостинице проводила время со своим постоянным партнером, а узнав, перестала оправдываться и объяснила, как из модели превратилась в проститутку.

По ее словам, раньше она имела все — состоятельных поклонников, люксовые автомобили и квартиру в центре Киева, — однако и потеряла все и сразу. О том же, как распорядиться своим единственным «талантом», внешностью, Галлямова долго не раздумывала.

«Мужчина оплачивает. Можно ему приятное сделать. Если всех все устраивает, то почему это странные отношения?» — удивляется она.