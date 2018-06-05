Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве 

Украинка, снимавшаяся для местной версии журнала Playboy, попалась на проституции в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, модель Виталию Галлямову в номере столичного отеля «на живца» поймали общественники. Один из них под видом клиента передал ей 20 тысяч рублей, которые она требовала за услуги сексуального характера, и заснял это на видео.
Впрочем, Галлямова, не знавшая о том, что стала его героиней, заявила прибывшим полицейским, что в гостинице проводила время со своим постоянным партнером, а узнав, перестала оправдываться и объяснила, как из модели превратилась в проститутку.
По ее словам, раньше она имела все — состоятельных поклонников, люксовые автомобили и квартиру в центре Киева, — однако и потеряла все и сразу. О том же, как распорядиться своим единственным «талантом», внешностью, Галлямова долго не раздумывала.
«Мужчина оплачивает. Можно ему приятное сделать. Если всех все устраивает, то почему это странные отношения?» — удивляется она.
Также украинка объяснила, почему решила «делать приятное» москвичам, а не киевлянам. По ее словам, в столице Украины ее все знают, а в российской она могла легко «затеряться». Однако, отмечает канал, теперь «теряться» Виталии Галлямовой предстоит на территории другого государства, так как, скорее всего, из России она будет депортирована.