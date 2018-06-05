Смертельный круиз: крушение советского «Титаника»

Круиз ростовских шахтеров в Москву 35 лет назад обернулся крупнейшей катастрофой в истории речного пароходства. Теплоход «Александр Суворов» врезался в мост, в результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана. 176 человек, решивших выйти и насладиться вечерним Ульяновском , погибли под металлическими обломками судна и упавшим грузом с поезда на мосту. Из-за чего произошла трагедия и что случилось с ее виновниками — в материале «Газеты.Ru»

Палубу срезало, будто гильотиной

В советское время одним из самых популярных способов провести отпуск были круизы. Они совмещали в себе и отдых на воде с возможностью загорать и купаться, и постоянную смену впечатлений, ведь судно проплывало мимо десятков городов. Кроме того, на корабле можно было посетить бар, сходить в кинотеатр, поужинать в ресторане, а также провести ночь на дискотеке.

Все это было на теплоходе «Александр Суворов», произведенном в чехословацком городе Комарно и поступившем в Волжское пароходство в 1981 году. Он стал одним из девяти судов, предназначенных для туристических круизов.

Путевки в круиз такого типа стоили около 450 рублей на одного взрослого, а в путешествие отправлялись семьями. Позволить себе такое могли только те, кому порядка 70% от путевки доплачивал профсоюз — такие могущественные профкомы были только на крупных заводах.

Хотя «Суворов» не считался самым роскошным советским лайнером — на нем, в отличие от « Антона Чехова » и « Льва Толстого », не было бассейна — уровень комфорта все же был высок. В каждой кабине размещался санузел, на борту работали два ресторана, бар, читальный и музыкальный залы. На «солнечной» палубе, расположенной наверху, можно было посетить солярий, сходить на киносеанс, а также развлечься на танцполе.

5 июня 1983 года теплоход отправился из Ростова-на-Дону в Москву. Во время ужина по радио поздравили с днем рождения шеф-повара ресторана. К этому поздравлению присоединились и отдыхающие. В 22.40 судно подходило к Ульяновску. На улице было тепло, отдыхающие смотрели кино и веселились на танцплощадке, расположенной на верхней палубе.

В 22.45 пассажиры в своих каютах услышали глухой гул и скрежет. Оказалось, что теплоход со скоростью 25 км/ч зашел под несудоходный восьмой пролет моста через Волгу — в результате верхние палубные надстройки задели его конструкцию. Вся «солнечная палуба» вместе с рубкой, кинозалом, танцполом и дымовыми трубами была срезана, словно гильотиной. От силы удара пролетная часть моста весом в 1,5 тыс. тонн сместилась на 40 см.

Выйдя из кают и поднявшись по трапам, люди увидели залитые кровью лестницы, металлические обломки, бревна, перемешанные с телами.

Штурман « Александра Суворова » Евгений Митенков знал, что судоходным пролетом был третий, располагающийся ближе к правому берегу реки. Мужчина неоднократно проходил его на этом судне. Тем не менее, он принял решение направить пассажирский теплоход через часть моста, которая была значительно ниже корабля.

Есть предположение, что штурман из-за темноты принял будку путевого обходчика, расположенную на пролете, за сигнальный щит, обозначающий, что судно может проходить под мостом.

Выхлопные трубы были смяты, у «Суворова» заглохли двигатели, однако по инерции он прошел за пролетом около 300 метров. Во время столкновения по мосту со скоростью 70 км/ч следовал грузовой поезд массой 3300 тонн. В его составе было 53 вагона — 11 из них сошли с рельсов. Некоторые вагоны опрокинулись, потому уголь, зерно и бревна частично попали на теплоход. Лишь чудом цистерна с топливом застряла в фермах моста и не рухнула на теплоход.

Еще одним обстоятельством, спасшим многие жизни, стала блочная конструкция четвертой палубы. Если бы она была сварной, как и остальные, судно смяло бы в гармошку. После столкновения часть пассажиров выпрыгнула за борт. Рядом не следовали посторонние корабли, поэтому многим удалось выжить.

Трагедию замалчивали

В тот вечер погибли не менее 176 человек, как путешественники, так и члены экипажа. Большинство — шахтеры из Ростовской области со своими семьями. Однако неофициально сообщалось, что на погибнуть могли до 300 человек: теплоход был перегружен, на борту находились не только 330 «задекларированных» пассажиров, но и 50 членов экипажа, 35 человек обслуживающего персонала, а также знакомые и родственники членов экипажа.

Один из пассажиров теплохода потом рассказывал следующую историю. По вечерам на верхней палубе проходили киносеансы, и он с женой решил пойти посмотреть детектив «Похищение „Святого Луки“. Но после начала фильма он шепнул супруге, что кино ему кажется скучным, поэтому он, пожалуй, пойдет к себе.

Жена некоторое время продолжала смотреть фильм, однако подозрения, что муж на самом деле не мирно лег спать, а пошел выпивать к соседу в каюту, не давали ей покоя. Когда она спустилась вниз, то фактически поймала мужа с поличным. Женщина только открыла рот, чтобы закатить скандал, как раздался страшный грохот: теплоход врезался в мост.

Ульяновские больницы были переполнены пострадавшими — большинство поступило с рваными ранами, многим ампутировали конечности. Тела людей в течение месяца продолжали находить в самой реке Волге и на ее берегах. Мародеры, узнавшие о катастрофе, вылавливали трупы у берегов реки и снимали с них драгоценности и одежду.

Гейдаром Алиевым. Последствия катастрофы помогали ликвидировать крупные ульяновские предприятия, силовые ведомства, а также студенческие отряды. Спасатели пять суток подряд разбирали смятые грузовые вагоны. Они же отбуксировали покореженный теплоход к левому берегу Волги. В Ульяновск выехала правительственная комиссия во главе с тогдашним зампредом Совмина СССР (и тогда еще будущим президентом Азербайджана

Первые дни власти замалчивали трагедию — въезд в Ульяновск был ограничен, с вокзала и из аэропорта пропускали только родственников пассажиров „Суворова“.

Лишь спустя два дня, 7 июня 1983 года, агентство ТАСС выпустило короткую новость.

»5 июня на Волге, вблизи г. Ульяновска, произошла авария пассажирского теплохода «Александр Суворов», повлекшая за собой человеческие жертвы. Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших», — говорилось в ней.

Показательная «казнь» капитана

Расследование катастрофы завершилось довольно быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения. То, что теплоход идет не в свой пролет, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание выстрелами, но их не услышали. Теплоход на полном ходу врезался в мост.

Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова . Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе.

Его дочь Лариса Клейменова рассказала, что отца быстро исключили из партии, вскоре правоохранители пришли описывать имущество — ущерб государству они оценили в 6 тыс. рублей.

«Но родители никогда богато не жили. Когда у нас описывали имущество, то, помню, удивлялись: «Ой, надо же, у вас на кухне даже кафеля нет», — рассказала она газете «Нижегородский рабочий».

По мнению Клейменовой, суд с самого начала не был заинтересован в тщательном расследовании трагедии — ему было необходимо «найти крайнего, устроить жестокую показательную казнь».

«Все пытались свести к тому, что на теплоходе серьезно нарушалась дисциплина. Но это неправда. Отец до этого 25 лет работал с поощрениями, премиями и благодарностями. Он был человеком очень строгих правил. Даже внуки к нему обращались только на «вы». Он от них требовал неукоснительного соблюдения распорядка дня», — рассказала дочь капитана.

Она отметила, что в вечер крушения отец лежал в своей каюте в ожидании ночной вахты. Капитан прослушивался к тому, опустят ли перед мостом мачту, которая не проходит в его проем. Это необходимо сделать за полчаса до пересечения пролета.

«Так вот, этот звук он слышал. Это говорит о том, что в тот момент штурман был в здравом уме и трезвой памяти. Он опять вздремнул, а проснулся уже в воде. Его с огромной высоты в одних плавках выбросило в реку», — объяснила Клейменова.

По ее словам, капитан, увидев обломки четвертой палубы, подплыл к ним и расчехлил спасательную шлюпку. После чего он вытащил из водоема трех женщин, посадил их в шлюпку и двинулся к берегу, где уже ждала скорая помощь.

Следствие посчитало, что Клейменов самоустранился от спасения пострадавших, а также не смог обеспечить дисциплину на теплоходе.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет — его освободили досрочно по состоянию здоровья. В 1990 году он умер от инфаркта.

«Суворов» все еще на плаву

Память погибших на теплоходе в Ульяновске увековечили в 1999 году. Тогда на Куйбышевской железной дороге был установлен крест. Инициаторами стали сотрудники Ульяновского отряда ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»

Спустя семь лет, в 2006 году, пролет, в который врезался теплоход, был заменен. Его фрагмент установили на территории охраны волжского моста в память о трагедии.

Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. В 2008 году с ним произошла еще одна авария — на этот раз без пострадавших. «Суворов» с 300 пассажирами на борту в канале имени Москвы бортом задел шлюз. В результате вышла из строя система управления судна, и движение теплохода застопорилось.