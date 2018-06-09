Массовым отравлением детей занялась прокуратура

Как стало известно ранее, из лагеря «Сосновый бор», который расположен на территории Кушвинского городского округа, с симптомами отравления были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. Все они жаловались на рвоту, боли в животе и недомогание.

К проверке прокуроры привлекли специалистов Роспотребнадзора , которые отберут в «Сосновом бору» пробы еды, которую подавали детям и вожатым. Продукты будут исследованы, чтобы установить, они ли стали причиной отравления.

Между тем областное управление Следственного комитета уже возбудило по данному факту уголовное дело. Производство открыто по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Следователи приступили к изъятию документов об организации питания в лагере.

Также в СК отметили, что сейчас пострадавшие дети и двое совершеннолетних вожатых находятся в стабильном состоянии.