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Массовым отравлением детей занялась прокуратура
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Массовым отравлением детей занялась прокуратура 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура свердловского города Кушва начала проверку массового отравления детей в местном лагере, сообщает РИА Новости.
Как стало известно ранее, из лагеря «Сосновый бор», который расположен на территории Кушвинского городского округа, с симптомами отравления были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. Все они жаловались на рвоту, боли в животе и недомогание.
К проверке прокуроры привлекли специалистов Роспотребнадзора, которые отберут в «Сосновом бору» пробы еды, которую подавали детям и вожатым. Продукты будут исследованы, чтобы установить, они ли стали причиной отравления.
Между тем областное управление Следственного комитета уже возбудило по данному факту уголовное дело. Производство открыто по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Следователи приступили к изъятию документов об организации питания в лагере.
Также в СК отметили, что сейчас пострадавшие дети и двое совершеннолетних вожатых находятся в стабильном состоянии.
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