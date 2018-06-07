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Вулкан убил почти 100 человек в Гватемале
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Вулкан убил почти 100 человек в Гватемале 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Global Look Press
В Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго возросло до 99. Такие данные сообщает агентство Reuters ссылаясь на представителей властей республики.
Ранее СМИ говорили о 84 погибших.
Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго уже затронули более 1,7 миллиона человек, напоминает ТАСС. В Гватемале был объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей.
Высота Фуэго составляет 3,7 километра, он входит в число наиболее активных вулканов на территории страны. Фуэго находится всего в 40 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы. Нынешнее извержение — уже второе в текущем году. Первое произошло в начале января.
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