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Погибли двое военных Северного флота
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Погибли двое военных Северного флота 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Североморске в озере Мурманск утонули двое военнослужащих Северного флота, оба — 1985 года рождения.
Их личности установлены, проводится расследование, передает "Интерфакс".
Североморск является главной базой Северного флота.
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