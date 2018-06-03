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Погибли двое военных Северного флота
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Погибли двое военных Северного флота
Вести.Ru
39 минут назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
В
Североморске
в озере Мурманск утонули двое военнослужащих Северного флота, оба — 1985 года рождения.
Их личности установлены, проводится расследование, передает
"Интерфакс"
.
Североморск является главной базой Северного флота.
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