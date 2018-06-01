Взрыв на детском мероприятии попал на видео

Взрыв, приведший к пожару в иркутском торгово-развлекательном комплексе, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как в руках одного из ведущих детского мероприятия вспыхивает спиртосодержащая жидкость. В результате пламя достигает зрителей в первых рядах, которые располагались примерно в трех метрах от ведущих.

В этот момент зрители вскочили со своих мест. Большинство из них бросились к выходам, некоторые — за своей верхней одеждой, некоторые — помогать тем, кто был на задних рядах, а другие начали тушить возгорание.