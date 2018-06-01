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Взрыв на детском мероприятии попал на видео
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Взрыв на детском мероприятии попал на видео 

Рамблер 57 минут назад
Взрыв, приведший к пожару в иркутском торгово-развлекательном комплексе, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как в руках одного из ведущих детского мероприятия вспыхивает спиртосодержащая жидкость. В результате пламя достигает зрителей в первых рядах, которые располагались примерно в трех метрах от ведущих.
В этот момент зрители вскочили со своих мест. Большинство из них бросились к выходам, некоторые — за своей верхней одеждой, некоторые — помогать тем, кто был на задних рядах, а другие начали тушить возгорание.
Инцидент произошел сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске. Как сообщили РИА Новости в местном Министерстве здравоохранения, в результате ЧП пострадали восемь детей, которые получили ожоги первой и второй степеней.
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