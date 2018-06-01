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Улюкаев заплатил государству
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Бывший министр Улюкаев заплатил государству штраф за взятку 

Lenta.ru 59 минут назад
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Штраф он погасил», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.
31 мая стало известно, что осужденный этапирован в колонию. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева уточнила «Интерфаксу», что Улюкаев был доставлен к месту отбытия срока на поезде.
«Это абсолютно точно не Подмосковье, так как в Московской области нет колоний строгого режима», — сказала она, добавив, что он может быть в одном из ближайших к столице регионов, поскольку его этап занял не более четырех часов.
Достоверно его местонахождение сообщается только родственникам.
13 апреля ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что Улюкаева могут отправить в иркутскую колонию.
«В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию №3, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество», — сказал он.
По его словам, сам Улюкаев надеялся, что ему подберут колонию недалеко от Москвы, чтобы он мог чаще видеться с родственниками.
12 апреля коллегия Мосгорсуда приняла решение оставить без изменений тюремный срок для бывшего министра, исключив из приговора запрет занимать госдолжности. На заседание апелляционной инстанции приехал глава «Роснефти» Игорь Сечин и дал показания о том, как Улюкаев вымогал у него взятку. Об этом бизнесмен рассказывал судьям за закрытыми дверями, после того как из зала была удалена пресса.
Улюкаеву вынесли приговор 15 декабря 2017 года, его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».
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