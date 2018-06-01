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«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
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Пилоты разбившегося Ан-148 расшатали штурвал 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи проанализировали данные «черных ящиков» и выяснили, какие меры принимали пилоты Ан-148 перед тем, как самолет разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, командир воздушного судна и пилот «расшатали штурвал», пытаясь спасти самолет. Командир якобы толкал штурвал от себя и «выводил самолёт в пике», а второй пилот тянул штурвал на себя, пытаясь выровнять полёт.
Ситуационная экспертиза показала, что второму пилоту почти удалось совершить задуманное. Однако в итоге он не смог «пересилить» командира.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Самолёт следовал в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.
После расшифровки «черных ящиков» выяснилось, что приборы неверно показывали скорость самолета, скорее всего, из-за обледенения датчиков. Почему обогрев датчиков не работал, пока неизвестно.
СМИ писали, что пилоты сразу заметили проблему и попытались разобраться, что происходит. Сообщалось, что для этого они выключили автопилот и начали снижение, но незадолго до падения началась паника, и пилоты перестали контролировать ситуацию.
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