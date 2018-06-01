Герой Афгана «воскрес» спустя десятилетия

Афганистане отыскали выжившего советского летчика, чей самолет был сбит в 80-х годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза десантников России Валерия Востротина.

По его словам, этот человек до 2018 года считался пропавшим без вести. Востротин подчеркнул, что летчику потребуется помощь дипломатов, общественных организаций и финансовая поддержка.

Фамилию и имя летчика пока не раскрывают. О том, чем летчик занимался все эти годы в Афганистане, Востротин также не рассказал.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на данные из открытых источников, с 1979-го по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 советских самолетов.