На Крымском мосту произошло первое ЧП

На мосту в Крым произошло первое ЧП

Первое дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное на мосту в Крым , обошлось без: легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань".

"За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — говорится в сообщении.

Представитель заказчика строительства также отметил, что основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.

"В то же время со второй недели работы автодороги диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста фиксируют сокращение числа нарушений ПДД", — отметили в Упрдор "Тамань".

При этом за май эксплуатационная служба Крымского моста провела эвакуацию 17 автомобилей, в том числе трех автобусов. Основная причина — поломка транспортных средств.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290, 141-160 километры. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трасса категории 1Б, четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысячи автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.