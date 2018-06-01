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На Крымском мосту произошло первое ЧП
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На мосту в Крым произошло первое ЧП 

РИА Новости 1 час назад
Первое дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное на мосту в Крым, обошлось без: легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань".
"За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — говорится в сообщении.
Представитель заказчика строительства также отметил, что основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.
"В то же время со второй недели работы автодороги диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста фиксируют сокращение числа нарушений ПДД", — отметили в Упрдор "Тамань".
При этом за май эксплуатационная служба Крымского моста провела эвакуацию 17 автомобилей, в том числе трех автобусов. Основная причина — поломка транспортных средств.
Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290, 141-160 километры. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трасса категории 1Б, четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысячи автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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