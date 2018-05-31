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С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом
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Малайзия сняла с России вину в уничтожении «Боинга» над Донбассом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Россию нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского «Боинга», потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Об этом рассказал министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.
«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сообщил он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.
>> Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе
24 мая на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов.
«Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии», — отметил он.
В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении «Боинга» и их судебного преследования. Большинство стран-членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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Комментарии366  Ещё 5 источников 
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