Улюкаев отправился в колонию

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева этапировали в колонию для отбытия восьмилетнего срока наказания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сегодня рано утром А. Улюкаева этапировали в колонию», — сказал он, добавив, что «пока точно не известно, в какую именно колонию строго режима отправили бывшего министра».
Ранее А. Улюкаев содержался в изоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО «Матросская тишина».
Мосгорсуд 12 апреля подтвердил А. Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн руб., при этом исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения. А. Улюкаеву можно будет занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и госкорпорациях после освобождения, но запрещено осуществлять функции представителя власти сроком на восемь лет.
Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 г. приговорил А. Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать А. Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.
Судом установлено, что А. Улюкаев 14 ноября 2016 г. получил 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, позволившую ПАО «НК „Роснефть“ осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК „Башнефть“ в размере 50%.
В ноябре 2016 г. А. Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. А. Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (»Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.