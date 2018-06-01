Ещё
Мусорный полигон загорелся в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусорный полигон загорелся в Подмосковье 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Площадь возгорания полигона твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе Московской области выросла до гектара, передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах региона.
«Происходит горение на площади один гектар», — сказал источник.
Ранее поступали сведения о возгорании полигона на 49 км Можайского шоссе.
Источник добавил, что тушение пожара ведет вертолет Ка-32, который сбросил на очаг возгорания 100 т воды.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся склад с макулатурой. Отмечалось, что возгорание произошло в Печатниках по адресу ул. Южнопортовая, д. 27. Площадь пожара составила около 500 кв. м., его тушением занимались 56 человек и 18 единиц техники.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: украдены арестованные деньги полковника Захарченко На салатовой ветке московского метро произошел сбой Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде признали позор украинских спецслужб267
Михалков высказался о поразивших россиян доходах775
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом786
Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах12
«СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо»33
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
01:58
Журналист пробрался во дворец Ким Чен Ына
Политика Общество
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение