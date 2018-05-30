Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко 

Заявление МВД Украины об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а затем его "воскрешение" службой безопасности страны является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры этого государства, заявил РИА Новости в среду член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В среду Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине 29 мая, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. На пресс-конференции сообщили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.
"Эту "операцию" должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания", — сказал Михайлов.
Эксперт подчеркнул, что этим поступком силовые структуры Украины окончательно себя дискредитировали, прибегнув к крайне циничным приемам. Михайлов предположил, что задержанный организатор "убийства" Бабченко относится к пророссийски настроенной части украинского общества, которого СБУ "разрабатывала" давно, но не могла предъявить никаких обвинений.
"Думаю, что они (СБУ — ред.) опять будут ловить не того, кого надо, а человека, так или иначе имевшего отношение к России или пророссийским кругам. Для того чтобы взять неугодного Киеву хлопца, ему нужно придумать историю, в нашем случае — "убийство" Бабченко. Мне только любопытно узнать, из каких кругов человека они будут обвинять в этом, моя фантазия здесь иссякает", — сказал собеседник агентства.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что для убийства журналиста Аркадия Бабченко российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителей преступления.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха заявления Киева о причастности РФ к этому преступлению. Он отметил, что Украина стала опасным местом для журналистов.