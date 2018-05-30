Ещё
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко 

РИА Новости 2 часа назад
Заявление МВД Украины об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а затем его "воскрешение" службой безопасности страны является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры этого государства, заявил РИА Новости в среду член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В среду Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине 29 мая, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. На пресс-конференции сообщили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.
"Эту "операцию" должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания", — сказал Михайлов.
Эксперт подчеркнул, что этим поступком силовые структуры Украины окончательно себя дискредитировали, прибегнув к крайне циничным приемам. Михайлов предположил, что задержанный организатор "убийства" Бабченко относится к пророссийски настроенной части украинского общества, которого СБУ "разрабатывала" давно, но не могла предъявить никаких обвинений.
"Думаю, что они (СБУ — ред.) опять будут ловить не того, кого надо, а человека, так или иначе имевшего отношение к России или пророссийским кругам. Для того чтобы взять неугодного Киеву хлопца, ему нужно придумать историю, в нашем случае — "убийство" Бабченко. Мне только любопытно узнать, из каких кругов человека они будут обвинять в этом, моя фантазия здесь иссякает", — сказал собеседник агентства.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что для убийства журналиста Аркадия Бабченко российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителей преступления.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха заявления Киева о причастности РФ к этому преступлению. Он отметил, что Украина стала опасным местом для журналистов.
РИА Новости: последние новости
Убийца Аркадия Бабченко мог использовать глушитель, заявила его соседка В Ленобласти нашли снаряды времен войны, привязанные к опоре ЛЭП Завербованный Украиной сотрудник РЖД сдался ФСБ
Комментарии88
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу транзита газа через Украину384
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии20
Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня22
У российского актера трагически погиб сын17
Болгария извинилась перед Россией75
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
00:52
Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение