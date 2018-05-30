Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко

В среду Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине 29 мая, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака . На пресс-конференции сообщили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.

"Эту "операцию" должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания", — сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что этим поступком силовые структуры Украины окончательно себя дискредитировали, прибегнув к крайне циничным приемам. Михайлов предположил, что задержанный организатор "убийства" Бабченко относится к пророссийски настроенной части украинского общества, которого СБУ "разрабатывала" давно, но не могла предъявить никаких обвинений.

"Думаю, что они (СБУ — ред.) опять будут ловить не того, кого надо, а человека, так или иначе имевшего отношение к России или пророссийским кругам. Для того чтобы взять неугодного Киеву хлопца, ему нужно придумать историю, в нашем случае — "убийство" Бабченко. Мне только любопытно узнать, из каких кругов человека они будут обвинять в этом, моя фантазия здесь иссякает", — сказал собеседник агентства.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что для убийства журналиста Аркадия Бабченко российскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителей преступления.