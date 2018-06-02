Ещё
В Киеве рассказали, как дело Бабченко опозорило Климкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве рассказали, как дело Бабченко опозорило Климкина 

Газета.Ru 2 июня 2018
Спецоперация Службы безопасности Украины по «убийству» российского журналиста Аркадия Бабченко опозорила министра иностранных дел Украины Павла Климкина. С таким мнением выступил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Климкин, по его словам, не был осведомлен о спецоперации. В связи с этим он делал заявления на международном уровне, которые впоследствии негативно сказались на имидже Украины, добавил депутат.
"Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране", — сказал Павленко.
Депутат добавил, что «такие вещи нужно предусматривать».
Ранее депутат Рады Михаил Добкин назвал инсценировку убийства Бабченко позором СБУ.
Газета.Ru: последние новости
Украинский режиссер Леонид Кантер покончил с собой Умер Хью Дейн В одной из школ Берлина эвакуировали детей из-за "опасной ситуации"
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»158
В Донбассе погиб брат Гонгадзе98
Поклонская ответила на обвинения в безумии163
Банки получили право блокировать карты россиян178
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе59
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение