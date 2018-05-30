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«Убитый» Бабченко появился на публике
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«Убитый» Бабченко появился на публике 

Рамблер 33 минуты назад
Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает украинский канал NewsOne.
По словам Грицака, СБУ заранее знала о подготовке покушения на журналиста и приняла меры предосторожности.
На брифинг пришел и сам Бабченко. Он принес извинения своей жене и заявил, что спецоперация готовилась два месяца, а он узнал о ней месяц назад.
>> "Я пока ещё живой": Бабченко о своем "убийстве"
Глава СБУ Василий Грицак объявил о задержании исполнителя преступления и обвинил в организации покушения российские спецслужбы.
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