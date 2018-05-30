«Убитый» Бабченко появился на публике 

Аркадий Бабченко жив, его убийство было инсценировано. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает украинский канал NewsOne.
По словам Грицака, СБУ заранее знала о подготовке покушения на журналиста и приняла меры предосторожности.
На брифинг пришел и сам Бабченко. Он принес извинения своей жене и заявил, что спецоперация готовилась два месяца, а он узнал о ней месяц назад.
Глава СБУ Василий Грицак объявил о задержании исполнителя преступления и обвинил в организации покушения российские спецслужбы.