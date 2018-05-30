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Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
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Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие 

Рамблер 1 час назад
От ураганного ветра в Москве пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, сильный ветер уже свалил несколько деревьев в столице, под одно из которых попали женщина и ее пятилетний сын.
Кроме того, порывы ветра выбили несколько окон в домах Москвы, а стекло одного из них угодило в жительницу города, которая была госпитализирована в больницу с многочисленными порезами.
Mash
Всего же, по информации канала, к настоящему моменту от непогоды пострадали по меньшей мере пять человек.
Сегодня утром управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Москве выпустило экстренное предупреждение, согласно которому сегодня до 22:00 порывы ветра в городе будут достигать 15-20 метров в секунду, что соответствует крепкому и очень крепкому ветру по классификации МЧС.
Утром ведомство рекомендовало москвичам переждать непогоду в капитальном строении, не парковаться и не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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