Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие

От ураганного ветра в Москве пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сильный ветер уже свалил несколько деревьев в столице, под одно из которых попали женщина и ее пятилетний сын.

Кроме того, порывы ветра выбили несколько окон в домах Москвы, а стекло одного из них угодило в жительницу города, которая была госпитализирована в больницу с многочисленными порезами.

Mash

Всего же, по информации канала, к настоящему моменту от непогоды пострадали по меньшей мере пять человек.

Сегодня утром управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Москве выпустило экстренное предупреждение, согласно которому сегодня до 22:00 порывы ветра в городе будут достигать 15-20 метров в секунду, что соответствует крепкому и очень крепкому ветру по классификации МЧС.

Утром ведомство рекомендовало москвичам переждать непогоду в капитальном строении, не парковаться и не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.