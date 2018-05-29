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В Забайкалье пропал Ми-2
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В Забайкалье пропал Ми-2 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Забайкальском крае 29 мая пропал вертолет Ми-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, на борту вертолета находятся три человека. Ми-2 перестал выходить на связь в Карымском районе региона.
Спасатели уже начали поиски вертолета.
В апреле этого года в Ставропольском крае упал Ми-2, опылявший поля. Пилот получил небольшие ожоги. По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с двигателем — он задымился в воздухе.
В мае в этом же регионе произошло еще одно крушение Ми-2. Вертолет упал в нескольких километрах от населенного пункта Мирный во время авиационно-химических работ. В результате происшествия пострадал 62-летний пилот. Следователи заявили, что вертолет пытались закопать, чтобы скрыть случившееся.
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