В Забайкалье пропал Ми-2

Забайкальском крае 29 мая пропал вертолет Ми-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, на борту вертолета находятся три человека. Ми-2 перестал выходить на связь в Карымском районе региона.

Спасатели уже начали поиски вертолета.

В апреле этого года в Ставропольском крае упал Ми-2, опылявший поля. Пилот получил небольшие ожоги. По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы с двигателем — он задымился в воздухе.

В мае в этом же регионе произошло еще одно крушение Ми-2. Вертолет упал в нескольких километрах от населенного пункта Мирный во время авиационно-химических работ. В результате происшествия пострадал 62-летний пилот. Следователи заявили, что вертолет пытались закопать, чтобы скрыть случившееся.