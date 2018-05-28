Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение

Глава кемеровского МЧС нанял «сотрудников-призраков»

По данным агентства, эту версию представил на заседании суда старший следователь при председателе СК РФ по особо важным делам Рустам Габдулин.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Мамонтов принял трех человек на работу в региональную общественную организацию ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны. Речь идет о должностях инженеров по охране труда.

По словам Габдулина, этим людям пообещали зарплаты без необходимости выполнять трудовые обязанности. В итоге, как заявил Габдулин, было растрачено 1,8 миллиона рублей.

На прошлой неделе Мамонтова задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Он и начальник отдела надзора МЧС по Кемерово Григорий Терентьев стали фигурантами дела о халатности и растрате (статьи 293 и 160 УК РФ). На заседании суда 28 мая Мамонтов заявил, что не признает вину.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку пожарной безопасности на территории «Зимней вишни». В СК подчеркнули, что проверку необходимо было провести до 18 марта 2018 года, о чем оба фигуранта дела знали. Также в СК утверждают, что Мамонтов с использованием своего служебного положения и с помощью сообщников похитил деньги главного управления МЧС — более 1,8 миллиона рублей — «путем растраты в пользу третьих лиц».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.