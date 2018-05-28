Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение

Следователи считают, что глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов нанимал на работу сотрудников, которые на самом деле не работали. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, эту версию представил на заседании суда старший следователь при председателе СК РФ по особо важным делам Рустам Габдулин.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Мамонтов принял трех человек на работу в региональную общественную организацию ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны. Речь идет о должностях инженеров по охране труда.
По словам Габдулина, этим людям пообещали зарплаты без необходимости выполнять трудовые обязанности. В итоге, как заявил Габдулин, было растрачено 1,8 миллиона рублей.
На прошлой неделе Мамонтова задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Он и начальник отдела надзора МЧС по Кемерово Григорий Терентьев стали фигурантами дела о халатности и растрате (статьи 293 и 160 УК РФ). На заседании суда 28 мая Мамонтов заявил, что не признает вину.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку пожарной безопасности на территории «Зимней вишни». В СК подчеркнули, что проверку необходимо было провести до 18 марта 2018 года, о чем оба фигуранта дела знали. Также в СК утверждают, что Мамонтов с использованием своего служебного положения и с помощью сообщников похитил деньги главного управления МЧС — более 1,8 миллиона рублей — «путем растраты в пользу третьих лиц».
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.