Продавщицу избил недовольный покупатель 

Покупатели в магазинах иногда жалуются на некомпетентность и грубость продавцов, но иногда сами ведут себя по-хамски. Видеокамера, установленная в обувном магазине в городе Волжский (Волгоградская область), запечатлела разборку между недовольным клиентом и девушкой-продавцом. Причиной конфликта стали босоножки. Покупательница решила по какой-то причине вернуть купленную ранее обувь и получить деньги. Продавец отказала, мотивировав тем, что пара уже ношеная, а ношеную обувь магазин принять не может, и отправила даму в отдел по правам потребителей, но та сочла, что данное решение неприемлемо. Не сумев договориться, покупательница позвала супруга. Мужчина же, не найдя достойных аргументов, использовал оригинальное решение — просто сильно ударил девушку-продавца по лицу. Избитая продавщица сразу же убежала и спряталась за коллег. В магазин вызвали машину скорой помощи, которая и доставила пострадавшую в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у неё травмы средней тяжести. Из-за того, что у мужчины на пальце было кольцо, девушка получила разрыв губы, которую медики зашили. Дебошир с места драки быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция Волгоградской области.