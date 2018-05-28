Ещё
Продавщицу избил недовольный покупатель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»

Продавщицу избил недовольный покупатель 

Рамблер 32 минуты назад
Покупатели в магазинах иногда жалуются на некомпетентность и грубость продавцов, но иногда сами ведут себя по-хамски. Видеокамера, установленная в обувном магазине в городе Волжский (Волгоградская область), запечатлела разборку между недовольным клиентом и девушкой-продавцом. Причиной конфликта стали босоножки. Покупательница решила по какой-то причине вернуть купленную ранее обувь и получить деньги. Продавец отказала, мотивировав тем, что пара уже ношеная, а ношеную обувь магазин принять не может, и отправила даму в отдел по правам потребителей, но та сочла, что данное решение неприемлемо. Не сумев договориться, покупательница позвала супруга. Мужчина же, не найдя достойных аргументов, использовал оригинальное решение — просто сильно ударил девушку-продавца по лицу. Избитая продавщица сразу же убежала и спряталась за коллег. В магазин вызвали машину скорой помощи, которая и доставила пострадавшую в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у неё травмы средней тяжести. Из-за того, что у мужчины на пальце было кольцо, девушка получила разрыв губы, которую медики зашили. Дебошир с места драки быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция Волгоградской области.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ резко повысят НДС из-за майского указа145
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию375
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»8
Потери от санкций переложат на россиян118
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон274
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение