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На Ангаре теплоход получил пробоину и затонул
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На Ангаре в Красноярском крае затонул теплоход 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Агентство «Москва»
Теплоход получил пробоину и затонул на реке Ангара в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 25 мая на 93-м километре реки.
"Теплоход "КС-1342", принадлежащий ЗАО "Новоенисейский ЛХК", по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна "Ангара-55", розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", — говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.
Ранее сообщалось, что российское судно столкнулось с лодкой в Японском море, один человек погиб.
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