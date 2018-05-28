Российское судно столкнулось с лодкой в Японском море

Об этом сообщили в морском спасательно-координационном центре "Владивосток", передает РИА "Новости".

"В воскресенье в Японском море в четырех милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула. Рыболовным судном были спасены и подняты на борт два человека с этой лодки", — сообщили в центре.

Всего на лодке находились три человека, одного из них подняли на борт судна мертвым. Других подробностей инцидента не приводится.