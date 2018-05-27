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В Барнауле загорелся торговый центр
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В Барнауле загорелся торговый центр 

Рамблер 1 час назад
В Барнауле произошло возгорание в крупном торговом центре. По предварительным данным, загорелся утеплитель на первом этаже ТРЦ «Весна». Прибывшие пожарные расчеты потушили огонь, передает Аltapress.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, все посетители торгового центра были эвакуированы. В районе ТЦ чувствуется запах гари.
По данным издания, в «Весне», наряду с другими барнаульскими ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности. Серьезных нарушений обнаружено не было, однако некоторые недочеты обнаружены были — в магазине не обнаружили вторых эвакуационных выходов, пути эвакуации оказались заужены, двери эвакуационных выходов заперты. Кроме того, не все помещения были оснащены установками пожарной сигнализации, а огнетушители не соответствовали требованиям. Часть нарушений были устранены после проведения проверки.
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