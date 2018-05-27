В Барнауле загорелся торговый центр

Барнауле произошло возгорание в крупном торговом центре. По предварительным данным, загорелся утеплитель на первом этаже ТРЦ «Весна». Прибывшие пожарные расчеты потушили огонь, передает Аltapress

Как сообщают очевидцы в соцсетях, все посетители торгового центра были эвакуированы. В районе ТЦ чувствуется запах гари.

По данным издания, в «Весне», наряду с другими барнаульскими ТЦ, прошли проверки пожарной безопасности. Серьезных нарушений обнаружено не было, однако некоторые недочеты обнаружены были — в магазине не обнаружили вторых эвакуационных выходов, пути эвакуации оказались заужены, двери эвакуационных выходов заперты. Кроме того, не все помещения были оснащены установками пожарной сигнализации, а огнетушители не соответствовали требованиям. Часть нарушений были устранены после проведения проверки.