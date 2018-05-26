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В Новой Москве объявлен план «Перехват»
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В Новой Москве объявлен план «Перехват» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на Симферопольском шоссе неизвестные открыли стрельбу в воздух из автомобиля, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, стрелявшие находились в автомобиле Сhevrolet.
В настоящее время машину разыскивает полиция.
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