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В Новой Москве объявлен план «Перехват»
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В Новой Москве объявлен план «Перехват»
Рамблер
1 час назад
Комментарии
27
Фото:
РИА Новости
В
Москве
на Симферопольском шоссе неизвестные открыли стрельбу в воздух из автомобиля,
сообщает
РЕН ТВ
.
По предварительным данным, стрелявшие находились в автомобиле Сhevrolet.
В настоящее время машину разыскивает полиция.
Комментарии
27
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